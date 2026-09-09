Netanyahu “Molto vicini all’obiettivo di sconfiggere il regime terroristico in Iran”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Non permetteremo a nessun esercito terroristico di stabilirsi al nostro confine. Siamo impegnati a sconfiggere il regime terroristico in Iran e lo faremo”. Lo ha detto oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in visita sul Monte Hermon insieme al ministro della Difesa Israel Katz, come riporta una nota dell’ufficio del premier.

“Alla vigilia di Rosh Hashanah (il capodanno ebraico), siamo in cima al Monte Hermon. Damasco è qui, il Libano è lì, le alture del Golan siriane sono lì, e noi controlliamo l’intera area, dalla cima dell’Hermon al fiume Yarmouk, e da qui al Mar Mediterraneo – un controllo assoluto come mai visto prima. Non permetteremo a nessun esercito terroristico di stabilirsi al nostro confine, e questo è uno dei grandi risultati che abbiamo ottenuto nella Guerra di liberazione”, ha affermato.

Netanyahu ha detto che “c’è ancora molto lavoro da fare. Il compito principale è sconfiggere il regime terroristico in Iran. Siamo molto vicini a questo obiettivo. Sappiamo che l’intero asse alla fine crollerà. Siamo impegnati a farlo e lo faremo”.

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