MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Due podi sfiorati che lasciano un pò di amaro in bocca, ma anche indicazioni importanti in vista dei prossimi impegni internazionali. L’Italia del Pentathlon Moderno saluta Madrid con due quarti posti nelle staffette che oggi hanno chiuso i Campionati Europei Senior. Nella gara femminile Aurora Tognetti (Carabinieri) e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) dopo una brillante prova di scherma, chiusa al primo posto (250), e il miglior tempo anche nel nuoto (2:03.60) si sono fermate ai piedi del podio con 1420 punti. Oro alla staffetta svizzera con Florina e Katharina Jurt (1462), argento per la Repubblica Ceca con Lucie Hlavackova e Katerina Vanova (1440), bronzo per l’Ungheria con Noemi Eszes e Emma Meszaros (1428).

Quarto posto anche per il bronzo olimpico Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Roberto Micheli (Fiamme Oro) nella staffetta maschile. I due azzurri hanno terminato con 1596 punti, dopo una bella gara di scherma in rimonta, chiusa a 244, e il miglior tempo nel nuoto (1:50.84). Oro per i due atleti della Repubblica Ceca Matous Tuma e Marek Grycz con 1631 punti, argento per gli ucraini Yuriy Kovalchuk e Danylo Sych (1620) e bronzo in rimonta per i padroni di casa della Spagna Ivan Liberal Manzanas e Pau Salomo (1615).

L’Italia chiude, dunque, con due medaglie la rassegna continentale: il bronzo a squadre femminile conquistato venerdì da Aurora Tognetti, Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e Valentina Martinescu (Junior Asti) e l’argento nella staffetta mista di Martinescu e Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare).

Dal 3 al 17 agosto la Nazionale azzurra sarà impegnata in un collegiale a Bath, in Inghilterra, in vista del Mondiale Senior, in programma a Kaunas, in Lituania, dal 26 al 30 agosto 2025.

– Foto ufficio stampa Fipm –

(ITALPRESS).

