LONDRA (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Il ministero della Difesa del Regno Unito ha confermato che la Red Arrows, pattuglia acrobatica della Royal Air Force, svolgerà una tournée negli Stati Uniti tra fine giugno e luglio, con 13 esibizioni in sette Stati e una partecipazione centrale ai festeggiamenti del 4 luglio a New York per i 250 anni dell’Indipendenza americana.

Nello stesso quadro, unità navali della Royal Navy faranno scalo a New Orleans e prenderanno parte alla International Naval Review 250 tra New York e New Jersey. Il ministro Lord Coaker ha sottolineato che “le relazioni di difesa tra Regno Unito e Stati Uniti si fondano su fiducia senza eguali, professionalità e obiettivi condivisi”, aggiungendo che “le forze armate britanniche e americane operano insieme da generazioni e la loro alleanza resta essenziale per la sicurezza dei due Paesi e dei loro alleati”.

Anche la RAF, attraverso l’Air Vice-Marshal Mark Jackson, ha definito la partecipazione alle celebrazioni “un onore che riflette una lunga tradizione di cooperazione operativa e addestrativa”.

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