BERGAMO (ITALPRESS) – Finisce 2-3 la sfida tra Atalanta e Parma. I nerazzurri erano già certi della qualificazione alla prossima Champions League, i ducali grazie alla vittoria conquistata al Gewiss Stadium hanno ottenuto la salvezza all’ultima giornata.

Ampio turnover per Gian Piero Gasperini, con Mateo Retegui in campo dal primo minuto per cercare di ritoccare il bottino di gol. I ducali, invece, hanno schierato un 3-5-2, ma in fase di non possesso la squadra di Chivu (oggi squalificato dopo la lite con Antonio Conte, al suo posto Gagliardi) ha iniziato a difendersi a cinque, con Delprato e Valeri appaiati alla linea difensiva. Gli ospiti non hanno sfruttato una doppia occasione, la prima con Bernabè – conclusione al volo disinnescata da Carnesecchi -, la seconda con Bonny, murato ancora dal portiere bergamasco. Al 32′ Maldini ha sbloccato la partita ribadendo in rete l’assist di Bellanova, un minuto più tardi l’ex Monza ha sfoderato un destro a giro di prima intenzione che ha beffato nuovamente Suzuki.

Chivu si è affidato ai cambi, Hainaut al 4′ ha trovato la rete che ha dimezzato lo svantaggio, al 26′ Ondrejka ha trovato la rete del pareggio, una conclusione chirurgica cha ha allontanato tutte le paure del Parma. Allo scadere lo svedese ha segnato la rete del sorpasso regalando ai crociati la salvezza. Nel finale la curva Nord ha esposto uno striscione “Gasperini vattene”, dopo un primo momento di sconcerto, il pubblico ha esposto il secondo striscione aggiungendo “a rinnovare il contratto”. Una provocazione che ha fatto sorridere tutti, poi i cori “Resta a Bergamo e una gigantografia del tecnico con l’Europa League vinta lo scorso anno.

Nel finale tutto il pubblico ha omaggiato Rafael Toloi, che a fine stagione lascerà l’Atalanta. Il difensore italo-brasiliano, acclamato da tutto il pubblico, ha collezionato 313 presenze con la maglia nerazzurra vincendo il trofeo europeo e partecipando alle storiche qualificazioni in Champions.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

