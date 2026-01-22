Il Parlamento Ue respinge una mozione di censura contro la Commissione Europea

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Gli eurodeputati hanno respinto una mozione di censura contro la Commissione europea. La mozione, presentata dal gruppo “Patrioti per l’Europa”, è stata respinta con 165 voti favorevoli, 390 contrari e 10 astensioni. La mozione di sfiducia è stata presentata contestando l’accordo commerciale UE-Mercosur, approvato dagli Stati membri il 9 gennaio e firmato il 17 gennaio in Paraguay.
– foto IPA
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]