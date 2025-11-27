Il Parlamento UE approva la risoluzione per il cessate il fuoco in Ucraina

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione sull’Ucraina, con 401 voti favorevoli, 70 contrari e 90 astensioni, nella quale esorta tra l’altro l’Unione Europea e gli Stati membri “a mostrare leadership in questo cruciale momento geopolitico e a continuare a collaborare con Washington e altri partner affini, affinché i negoziati per una pace giusta e duratura rispettino il diritto internazionale”. La risoluzione chiede un cessate il fuoco efficace, sostenuto da “solide garanzie di sicurezza” per l’Ucraina.
