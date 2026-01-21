Il Parlamento europeo sospende il processo di ratifica dell’accordo commerciale con gli Usa

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ora è ufficiale: l’accordo Ue-Usa è sospeso fino a nuovo avviso. Abbiamo appena deciso di sospendere l’attuazione legale dell’accordo Turnberry. La nostra sovranità e integrità territoriale sono in gioco. Continuare come se nulla fosse è impossibile”. Lo ha detto il presidente della commissione Commercio del Parlamento Ue, Bernd Lange, spiegando che la legislazione di Turnberry rimarrà sospesa finché non cesseranno le minacce alla Groenlandia. “Date le continue e crescenti minacce, comprese quelle tariffarie, contro la Groenlandia e la Danimarca e i loro alleati europei, non ci è rimasta altra alternativa che sospendere i lavori sulle due proposte legislative Turnberry finché gli Stati Uniti non decideranno di riprendere un percorso di cooperazione piuttosto che di scontro, e prima che vengano adottate ulteriori misure”, ha sottolineato Lange.

– Foto IPA Agency –

