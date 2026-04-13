ALGERI (ALGERIA) – L’Airbus A330neo di Ita Airways con a bordo Papa Leone XIV, è appena atterrato all’aerporto Houari Boumédiène di Algeri, da dove il Santo Padre inizierà il suo viaggio apostolico nel continente africano. Il volo è decollato da Fiumicino alle ore 8. Il viaggio proseguirà il 15 aprile alla volta di Yaoundé, capitale del Camerun. Il 17 aprile l’aeromobile ITA Airways decollerà per Douala, seconda città camerunense, con ritorno in giornata a Yaoundé. Dal Camerun, la delegazione apostolica si sposterà in Angola: il 18 aprile alle 12:30 locali l’Airbus A330neo decollerà da Yaoundé con destinazione Luanda. Il 20 aprile è prevista la partenza verso il quarto Stato africano, la Guinea Equatoriale con arrivo in mattinata a Malabo. Il viaggio apostolico si concluderà il 23 aprile, con il volo di ritorno per Roma Fiumicino che partirà da Malabo alle 12:45 per atterrare in Italia alle 19:55.

MATTARELLA “DESTINO DELL’AFRICA FORTEMENTE LEGATO A QUELLO DI EUROPA E ITALIA”

“Desidero rivolgerLe un sincero ringraziamento per il messaggio che ha voluto indirizzarmi nel momento in cui si accinge a partire per questo lungo viaggio apostolico che La porterà in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. In Africa, il continente con la popolazione più giovane del mondo, il cristianesimo ha radici antiche e profonde, come testimoniano i luoghi di Sant’Agostino, Padre della Chiesa, dai quali il Suo itinerario prenderà avvio”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Leone XIV, “Il “continente giovane” è protagonista di straordinari cambiamenti e foriero di grandi speranze. Il suo destino è fortemente legato a quello dell’Europa e dell’Italia. Condividiamo la responsabilità di individuare assieme le risposte a tutte le sfide principali del nostro tempo, dalle ripercussioni di guerre e conflitti alla globalizzazione, dalle divisioni settarie alla pressione demografica e migratoria, dall’uso delle risorse naturali alla crisi climatica – sottolinea il capo dello Stato -. La missione della Santità Vostra in Paesi desiderosi di riconciliazione e speranza consentirà di esprimere fiducia e sostegno a quanti – in contesti talvolta molto difficili, anche per le prospettive del dialogo interreligioso – sono impegnati a promuovere i valori del rispetto e della convivenza armoniosa, basi essenziali per costruire un orizzonte di stabilità a beneficio e tutela di tutti”.

“Il forte richiamo alla pace, così urgente in tempi tanto tribolati, al pari dell’invito all’unità e alla fraternità, contribuirà ad alimentare la consapevolezza dell’indispensabile contributo che ogni individuo e ogni collettività sono chiamati a fornire per superare le divisioni e salvaguardare la dignità dell’uomo – spiega Mattarella -. Sono certo che nessuno potrà rimanere indifferente rispetto a questi solenni appelli, rivolti soprattutto alle ultime generazioni, chiamate ad assumere la responsabilità e vivere la gioia del divenire fecondo seme di progresso sociale ed economico per i rispettivi Paesi e comunità. Con tali auspici, Le rinnovo, Santità, i sensi della più profonda stima e personale considerazione”.

MELONI AL PAPA “ITALIA CONTINUERÀ A FARE PROPRIA PARTE PER COOPERAZIONE E PACE”

“A nome mio personale e del Governo italiano, desidero rivolgere a Papa Leone XIV il ringraziamento e l’augurio più sincero per il buon esito del viaggio apostolico che lo condurrà per la prima volta in Africa e che lo porterà a toccare quattro Nazioni: Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Possa il Ministero del Santo Padre favorire la composizione dei conflitti e il ritorno della pace, interna e tra le Nazioni, nel solco del percorso tracciato dai suoi Predecessori, e dare sostegno e conforto alle comunità cristiane che avrà modo di incontrare durante il viaggio. L’Italia continuerà a fare la propria parte per favorire la costruzione di un nuovo modello di cooperazione con il Continente africano e per sostenere la pace, lo sviluppo e il benessere dei popoli”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).