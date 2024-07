PALERMO (ITALPRESS) – Il Palermo sceglie… l’America. Per la prima volta nella storia del club rosanero la presentazione della maglia gara della prossima stagione avverrà negli Stati Uniti. L’evento è fissato per il 9 luglio (ore 11 locali) all’interno del pop up store del Manchester City a New York. Previsto anche un meet&greet con gli ex calciatori rosanero Amauri e Javier Pastore. Un’iniziativa che era già stata ‘anticipatà da alcune storie sui social pubblicate dalla società di viale del Fante, con la fatidica data posizionata in alcuni posti iconici della “Grande Mela”. Il Palermo, che fa parte della holding City Football Group, continua il suo percorso di crescita e sviluppo finalizzato anche – oltre che alla parte sportiva – all’internazionalizzazione del club. “Eravamo io, Amauri e Pastore. Sotto i grattacieli di Manhattan. Con la nuova maglia del Palermo. Al Rockfeller Center. Sì, detto così sembra un amico che ti racconta un sogno. E invece… ci vediamo il 9 luglio alle 11 (ora locale). Hai amici a New York? Diglielo!”, si legge sui canali ufficiali della società di viale del Fante. Al termine della presentazione sarà possibile acquistare i nuovi kit, firmati Puma.

