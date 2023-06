ROMA (ITALPRESS) – Il neosindaco di Catania, Enrico Trantino, è stato ricevuto a Palazzo Madama dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Sono orgoglioso di ospitare il sindaco di Catania appena eletto con un numero di voti veramente impressionante e una percentuale di voti ancora più alta. Lo ringrazio per la visita e spero di poter ricambiare presto al comune di Catania”, ha detto La Russa che è di origini catanesi.

Il primo cittadino, che alle ultime amministrative ha ottenuto il 66,7% delle preferenze con il sostegno di tutto il centrodestra, ha ringraziato per l’ospitalità. “Sono io a ringraziare il Presidente del Senato per l’ospitalità, certo di una proficua collaborazione e conoscendo il senso delle istituzioni che accomuna il presidente La Russa con chi sta parlando, in nome dell’intera comunità catanese”, ha dichiarato Enrico Trantino, esponente di Fratelli d’Italia.

