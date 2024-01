MILANO (ITALPRESS) – Questa mattina il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha fatto visita alla Questura di Milano, dove è stato accolto dal Questore, Giuseppe Petronzi.

L’incontro si è svolto nella sala ‘Scrofanì alla presenza di tutti i dirigenti della Questura, dei Commissariati e delle specialità della Polizia di Stato.

“Nel corso dell’incontro – si legge nella nota – il Prefetto ha sottolineato l’importanza dello stretto e imprescindibile rapporto di collaborazione tra la Prefettura e la Questura, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente, sia nell’attività di prevenzione, sia nel mantenimento dell’ordine pubblico, con particolare riferimento per l’impegno profuso durante i festeggiamenti della notte di Capodanno.

Il Questore ha ringraziato per la visita e per la vicinanza dimostrata sin dal primo momento del suo insediamento nei confronti della Polizia di Stato e per la costante collaborazione tra gli uffici della Questura e della Prefettura”.

(ITALPRESS).

Foto: Prefettura di Milano