Djokovic saluta Parigi e il Roland Garros, Fonseca lo sconfigge in rimonta e vola agli ottavi

PARIGI (ITALPRESS) – Joao Fonseca straordinario a Parigi. Il 19enne brasiliano compie un’autentica impresa e sul Philippe-Chatrier e batte in rimonta Novak Djokovic al terzo turno del Roland Garros. Ribaltone storico con il sudamericano che si trovava sotto due set a zero e riesce a spuntarla dopo quattro ore e 57 minuti di lotta. Il punteggio finale recita 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5 in favore di Fonseca, che nel quarto parziale ha salvato due palle break vitali sul 4-3 Djokovic prima di portare il serbo al quinto. Successo più importante della carriera per il brasiliano, che è il secondo di sempre a battere Djokovic in rimonta da 0-2: l’unico a riuscirci fu Jurgen Melzer sempre a Parigi nel 2010, per uno score che prima di questa partita diceva 301-1 negli incontri dove il 39enne di Belgrado si trovava in vantaggio 2-0. Sfuma il sogno 25esimo Slam per Djokovic, mentre accede alla seconda settimana Fonseca, che attende il vincente della sfida tra Casper Ruud e Tommy Paul.

Non si ferma la corsa di Rafael Jodar. Al primo Roland Garros della carriera, già da testa di serie numero 27, il 19enne madrileno la spunta al quinto set su Alex Michelsen. 7-6(2) 6-7(5) 4-6 6-3 6-3, in quattro ore e 17 minuti, il punteggio in favore dello spagnolo, che si giocherà un posto nei quarti di finale nel derby con Pablo Carreno Busta. Il 34enne di Gijon sorprende in quattro set l’argentino Thiago Agustin Tirante (n.60 Atp) con il punteggio di 7-6(0) 7-5 3-6 6-4. Nonostante le quattro ore e 40 minuti in campo contro Navone, Jakub Mensik ribalta Alex de Minaur. Il ceco, dopo un pesante 6-0 subito nel primo set, sale di livello e rifila un netto 0-6 6-2 6-2 6-3 all’australiano testa di serie numero 8 del tabellone. Mensik agli ottavi se la vedrà con Andrey Rublev (n.13 Atp). Il russo esce indenne da tre set tiratissimi – 7-5 7-6(2) 7-6(2) – con il portoghese numero 51 Atp Nuno Borges.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori agli ottavi di finale del torneo di doppio. Gli azzurri, forti della quinta testa di serie del tabellone, battono in due set Bhambri-Venus e si prendono un posto tra le migliori sedici coppie del torneo. 6-3 6-4, in un’ora e 18 minuti di gioco, il punteggio in favore di Bolelli e Vavassori, che si giocheranno un posto nei quarti di finale con Machac-Vocel o Paul-Willis. Fuori, invece, Sara Errani e Lilli Tagger. L’azzurra e l’austriaca si arrendono in due set, per 7-6(5) 7-6(8), a Perez-Schuurs.

Domani tocca ai tre azzurri rimasti in tabellone: in campo per un posto negli ottavi Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. La testa di serie numero 10 aprirà il programma sul Philippe-Chatrier contro lo statunitense Learner Tien alle 12.00, Berrettini sarà protagonista sul Simonne-Mathieu non prima delle 13.00 contro l’argentino Francisco Comesana. Arnaldi sarà infine impegnato nel terzo match dalle 11.00 sul Campo 14 con il belga Raphael Collignon.

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