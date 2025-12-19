Il Mit stanzia quasi 5 milioni di euro per interventi di costruzione e sistemazione

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha firmato un decreto con cui vengono assegnati complessivamente 4.814.728 euro ad interventi di costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali e altri immobili demaniali, ovvero di strade urbane.

In particolare, le risorse sono così ripartite: 1 milione di euro per interventi supplementari e di completamento del Palazzetto dello Sport di Montegranaro, in provincia di Fermo; 1.871.728 euro per la messa in sicurezza e l’adeguamento di alcune strade compreso il ripristino e l’efficientamento dei sottoservizi su di esse insistenti del centro urbano di Pantelleria, in provincia di Trapani; 1.943.000 euro per la ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile destinato a Galleria d’Arte Contemporanea e Biblioteca d’Arte specializzata in uso all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

