Il Mit prosegue nell’ampio processo di revisione dei piani di investimento di Autostrade

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prosegue nell'ampio processo di revisione e razionalizzazione dei piani di investimento di Autostrade per l'Italia.

Negli ultimi mesi il Mit sta conducendo una valutazione puntuale dei progetti, finalizzata a verificare la fattibilità tecnico-economica delle grandi opere, l’ammissibilità rispetto ai vari criteri normativi, tecnici e funzionali e la loro congruità, anche confrontandoli con le esigenze espresse dai dati dei flussi di traffico e dai livelli di servizio rilevati, anche per agevolare il completamento degli iter di approvazione dei PEF regolatori previsti dalla normativa vigente nel più breve tempo possibile. Tra i dossier più significativi all’attenzione del Ministero vi è quello del nodo di Genova, del Nodo di Bologna e della A13 Bologna-Ferrara.

La finalità principale è l’avvio del bando di gara quanto prima del tunnel subportuale a Genova e la definizione delle priorità di progettazione delle grandi opere. Il ministero sottolinea il forte impegno del ministro Salvini per le analisi che si stanno compiendo congiuntamente alla Regioni maggiormente coinvolte, al fine di promuovere infrastrutture moderne e sostenibili, al fianco dei territori e a servizio dello sviluppo del sistema Paese. Il Mit rileva anche soddisfazione per il corretto e proficuo rapporto instaurato con le Regioni per la risoluzione di un tema non facilissimo.

