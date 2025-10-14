Il ministro Urso incontra i vertici di Italgrob “Distribuzione HORECA ha importanza strategica”

ROMA (ITALPRESS) – Presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministro Adolfo Urso ha ricevuto i vertici di Italgrob (Federazione Italiana distributori HORECA) istituzione di riferimento per 3.400 imprese impegnate nella distribuzione e valorizzazione di prodotti food & beverage nel canale dei consumi fuori casa. Presenti all’incontro con il Ministro, il Presidente di Italgrob Antonio Portaccio, ed il Direttore Generale Dino Di Marino.

Il Ministro Urso ha confermato che l’iter di approvazione del primo disegno di legge annuale sulle Piccole e Medie Imprese, il cui articolo 10 riconosce espressamente il ruolo e i compiti della categoria dei distributori, è in via di conclusione al Senato della Repubblica per poi passare alla Camera dei Deputati con l’obiettivo di approvare definitivamente il testo entro la fine dell’anno. Durante l’incontro è stato ribadito dalle parti come il disegno di legge PMI rappresenta una svolta per la politica industriale del nostro Paese, un provvedimento che valorizza il ruolo delle Piccole e Medie imprese attraverso un sistema normativo mirato all’innovazione, alla competitività e alla crescita. Fra queste Imprese a pieno titolo vi è anche la categoria dei Distributori HORECA, per i quali, come riportato nell’art. 10 del ddl, viene introdotta per la prima volta una disciplina normativa.

Questo provvedimento – che raccoglie anche l’impegno profuso dal Senatore Matteo Gelmetti, membro della Commissione permanente Bilancio – andrà a definire e qualificare il ruolo delle oltre 3.400 imprese della distribuzione food & beverage presenti sul territorio nazionale, riconoscendone la funzione economica e sociale come motore del Made in Italy e delle sue produzioni agroalimentari in un mercato di fondamentale importanza per l’economia del Paese (107 Mld di fatturato nel 2024 – Fonte TEHA).

“L’Incontro con il Ministro Urso – ha sottolineato Antonio Portaccio, Presidente di Italgrob – è un segnale chiaro dell’attenzione del Ministero verso una categoria che da anni reclama il giusto riconoscimento. La distribuzione HORECA è un pilastro imprescindibile del sistema dei consumi fuoricasa, un asset fondamentale per l’economia nazionale dove ristorazione e ospitalità sono da sempre emblema del miglior Made in Italy. Finalmente – ha ribadito Portaccio – i compiti e le funzioni che svolgono i distributori food & beverage usciranno da quella sorta di anonimato nel quale sono sempre state relegate e definitivamente riconosciute e valorizzate anche sul piano normativo”.

“Il colloquio con il Ministro Urso – ha dichiarato Dino Di Marino, Direttore Generale di Italgrob – manifesta da parte della Federazione una ferma volontà di proseguire su una strada comune: costruire un quadro normativo chiaro, stabile e affidabile per la distribuzione HORECA. La Federazione continuerà a collaborare con le istituzioni per far emergere il valore e la specificità delle nostre imprese, protagoniste imprescindibili del sistema del fuori casa, anello di congiunzione fondamentale fra produzione e punti di consumo, partner indispensabili anche e soprattutto per quelle piccole aziende di produzione che spesso hanno difficoltà a promuovere e distribuire le loro eccellenze su un territorio bellissimo, ma logisticamente complesso come il nostro Paese”.

– Foto ufficio stampa Italcomunications –

(ITALPRESS).