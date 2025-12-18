Il ministro Piantedosi e il capo della Polizia Pisani incontrano i Reparti Mobili

ROMA (ITALPRESS) – Stamattina, a Roma, presso la sede del I Reparto Mobile di Roma, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, Vittorio Pisani hanno incontrato in videoconferenza il personale dei 15 Reparti Mobili presenti sul territorio nazionale.

“Ho voluto essere qui oggi – ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi – per rinnovare la mia gratitudine a tutti i poliziotti dei Reparti Mobili, i nostri caschi blu della democrazia, impegnati ogni giorno, con professionalità e disciplina, per garantire l’ordine pubblico nelle città. Le tensioni registrate negli ultimi due anni in diverse piazze italiane ci ricordano quanto sia complesso il loro compito. Un lavoro che affrontano senza mai risparmiarsi, anche a rischio della loro stessa incolumità, dimostrando sempre grande equilibrio pure nelle situazioni più complesse”. Nel corso dell’incontro il capo della Polizia ha voluto evidenziare che i Reparti Mobili sono le unità operative più esposte svolgendo la gran parte dei servizi di ordine pubblico e di vigilanze fisse a obiettivi sensibili, a maggior ragione oggi che viviamo in un contesto di criticità internazionale che richiede la massima attenzione interna.

Il prefetto Pisani ha voluto esprimere la massima vicinanza e attenzione dell’Amministrazione verso i Reparti Mobili, evidenziando anche l’impegno per la continua formazione, addestramento e aggiornamento delle strumentazioni tecniche, per garantire l’efficacia dei servizi e l’incolumità degli operatori. Pisani si é associato ai ringraziamenti del ministro, ricordando la grande professionalità degli operatori, soprattutto le grandi doti di equilibrio, indispensabili durante le manifestazioni violente.

