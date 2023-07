VENEZIA (ITALPRESS) – Questo pomeriggio, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha visitato M9 – Museo del ‘900, nell’ambito di una giornata dedicata ai luoghi della cultura della città di Mestre, promossa dal Senatore Raffaele Speranzon.

Accompagnato dal Direttore Generale della Fondazione di Venezia Giovanni Dell’Olivo e dal Direttore Scientifico del Museo Luca Molinari, il Ministro ha percorso gli spazi immersivi dell’esposizione permanente per poi visitare la mostra temporanea “Rivoluzione Vedova”, ideata e progettata da Fondazione Emilio e Annabianca Vedova e co-prodotta assieme a M9 – Museo del ‘900.

“Ringraziamo il Ministro della Cultura per l’interesse e l’attenzione che ha mostrato nei confronti della nostra istituzione”, ha commentato Giovanni Dell’Olivo, Direttore Generale della Fondazione di Venezia. “M9 è l’unico museo che racconta dal basso la storia del Novecento del nostro straordinario Paese, e rappresenta uno dei più importanti custodi della conoscenza collettiva, all’interno di un racconto che ha nella ricostruzione di ciò che è stato il suo elemento aggregante. M9 è un patrimonio che rende appassionante la conoscenza del nostro passato perchè attraverso questa conoscenza aiuta a costruire un futuro rigenerato, sostenibile e inclusivo. La visita del Ministro Sangiuliano è un ulteriore passo verso una collaborazione ancor più sinergica con il Ministero, con il quale siamo felici di condividere questa avventura”. “M9 è un museo che non ha simili in Italia, l’unico interamente dedicato alla storia del Novecento, raccontata con l’obiettivo di favorire un dialogo con il contemporaneo”, ha sottolineato Luca Molinari, Direttore Scientifico di M9 – Museo del ‘900. “Alla luce di questa missione, quello di M9 è un percorso in costante evoluzione, volto a integrare sempre più strumenti e linguaggi grazie all’innovazione digitale e alle arti figurative, al fine di essere un laboratorio civico aperto a tutti i cittadini. Si tratta di un percorso entusiasmante e ambizioso e, per questo motivo, sentire il sostegno del Governo è importantissimo”, ha concluso Molinari.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Museo M9