Il Ministro del Turismo Mazzi incontra il Segretario di Stato di San Marino Pedini Amati

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha incontrato ieri a Villa Ada il Segretario di Stato al Turismo della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati, per un primo incontro conoscitivo. I due rappresentanti hanno discusso di future collaborazioni per rafforzare il turismo tra i due Paesi, alla luce di un rapporto di amicizia e di una collaborazione già consolidata negli anni.
– foto Facebook Ministero del Turismo –
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