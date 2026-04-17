ENIT, Alessandra Priante nominata co-presidente di SIGA Europe

ROMA (ITALPRESS) – La presidente di ENIT Alessandra Priante è stata nominata co-chair di SIGA Europe, il board europeo della Sport Integrity Global Alliance, organizzazione internazionale impegnata nella promozione dell’integrità, della trasparenza e della buona governance nello sport. La nomina, ufficializzata a Lisbona nell’ambito dell’Assemblea generale annuale, riguarda il mandato 2026-2030 e vede Priante, prima donna italiana a ricoprire questo incarico, affiancare Sir David Richards alla guida dell’Advisory Board europeo. “Sono molto onorata di assumere questo incarico in SIGA Europe, realtà che pone l’integrità, la trasparenza e la responsabilità al centro dello sviluppo del sistema sportivo internazionale, valori che hanno accompagnato la mia storia professionale in ogni sua fase. In un contesto globale sempre più complesso, è essenziale rafforzare standard condivisi e modelli di governance capaci di generare fiducia e valore per i territori e le comunità”, ha affermato Priante. “Metterò a disposizione la mia esperienza internazionale – ha aggiunto – per contribuire a questo percorso, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Europa in SIGA, che grazie alla visione e alla leadership di Emanuel Macedo de Medeiros è diventata un riferimento fondamentale per l’intero sistema sportivo”.

“Voglio infine ricordare l’ex ministro Franco Frattini, il cui impegno fu determinante nel radicare la dimensione internazionale di questo progetto e nel collocare l’Italia tra i protagonisti delle principali iniziative mondiali”, ha concluso Priante.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).