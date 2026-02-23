Il ministro Bernini firma il decreto che stanzia 939.209 euro ai Collegi di merito

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato un decreto che stanzia 939.209 euro ai Collegi universitari legalmente riconosciuti, con l’obiettivo di sostenerne le attività istituzionali e rafforzarne il ruolo nel sistema del diritto allo studio. Le risorse contribuiranno a migliorare e ampliare l’offerta abitativa e formativa rivolta agli studenti meritevoli, garantendo ambienti di studio qualificati, servizi di accompagnamento e percorsi educativi capaci di valorizzare talento e impegno. I Collegi universitari rappresentano infatti una componente essenziale del sistema universitario italiano: non solo residenze, ma luoghi di crescita culturale e personale, dove si costruiscono competenze, relazioni e opportunità.

“Il diritto allo studio, per noi – commenta Bernini – non è un principio astratto ma un impegno concreto che stiamo onorando giorno dopo giorno”. “Con questo intervento rafforziamo strutture che accolgono ogni anno migliaia di studenti lontani da casa, sostenendone il percorso accademico e personale. Investire sui collegi – aggiunge – significa investire sulla qualità dell’esperienza universitaria e rendere il merito davvero accessibile. È una scelta coerente con la nostra visione: un sistema che premia il talento e rimuove gli ostacoli economici e sociali”.

Il finanziamento si inserisce nel quadro delle politiche promosse dal ministero dell’Università e della Ricerca per ampliare le opportunità per gli studenti fuori sede e rendere sempre più effettivo il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).