Il Ministero del Turismo mette insieme cinque città per un progetto sulla sostenibilità

ROMA (ITALPRESS) – Firenze, Milano, Napoli, Roma e Venezia: sono queste le cinque grandi città, che insieme raccolgono il 17% circa delle presenze turistiche nazionali, protagoniste del progetto “Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile” del Ministero del Turismo. L’iniziativa, per un investimento dal valore di 6 milioni di euro, è orientata alla realizzazione di azioni puntuali e coordinate allo scopo di attivare un sistema di attività che renda più sostenibile la fruizione delle “grandi destinazioni” turistiche della Nazione, anche attraverso il decongestionamento delle destinazioni più esposte al sovraffollamento, quali appunto quelle denominate “grandi attrattori turistici”, promuovendo itinerari e proposte di visita alternativi che valorizzino l’intera area urbana e diffondendo comportamenti di visita rispettosi dell’ambiente e delle comunità locali.

Nello specifico, seguendo le tre linee progettuali di governance, digitalizzazione e competitività, ciascuno dei cinque Comuni partner – di cui Firenze è coordinatrice della Cabina di Regia che si riunisce periodicamente per programmare e monitorare i lavori – ha presentato un progetto dall’importo di 1,2 milioni di euro.

In particolare: “Let Mi… Promote and Experience Milan”, per la realizzazione di iniziative digitali per la fruizione sostenibile e l’ampliamento dell’offerta turistica, promuovendo settori creativi (design, arte, spettacolo, letteratura) con i principali attori cittadini; “#EnjoyRespectVenezia”, una campagna di comunicazione che mira a decongestionare aree a rischio overtourism e promuovere comportamenti sostenibili; “Enjoy, Respect & Feel Florence”, che include studi sulla pressione turistica e processi partecipativi per promuovere il territorio e uno storytelling alternativo, anche tramite la promozione della destinazione con rassegna cinematografica e l’evento “Grande Volley”; “Unexpected Itineraries of Rome”, per creare itinerari fuori dai percorsi tradizionali, digitalizzando le info per l’uso autonomo e promuovendoli per esperienze autonome o guidate; “Napoli TouristTech”, che prevede tre info-point sostenibili per condivisione informativa, valorizza il trekking urbano e realizza un piano marketing sostenibile con video e campagna digitale.

Con GDITS, il nostro compito – in quanto istituzioni – non è solo quello di promuovere e valorizzare queste cinque grandi perle del patrimonio turistico italiano – dichiara il ministro del Turismo Daniela Santanchè, che parteciperà al Forum GDITS oggi alla Centrale Montemartini di Roma -. Ma soprattutto di proteggerle, tutelarle e accompagnarle verso un modello di turismo che sia realmente sostenibile. Un turismo, cioè – conclude il ministro – che crei ricchezza e prosperità attraverso un modello di sviluppo che, a partire da questi Comuni, può innestare un circolo virtuoso ed estendere azioni positive alle altre realtà italiane”.

