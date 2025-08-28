Il Ministero autorizza l’assunzione di 514 ispettori Inps e Inail

ROMA (ITALPRESS) – L’Inps può procedere ad assumere 403 ispettori di vigilanza. Il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rende operativo lo sblocco dei ruoli ispettivi dell’istituto inserito nel decreto legge Agricoltura (D.L. n. 63/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2024) e avvia il processo di selezione.

Per i funzionari selezionati si prevede un contratto a tempo indeterminato e mansioni finalizzate a migliorare la capacità di contrasto alle irregolarità, in termini sia di mitigazione del rischio che di controllo e sanzione. Per quanto riguarda Inail, invece, un ulteriore decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sempre di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, autorizza ad assumere a tempo indeterminato fino a 111 unità di personale da inquadrare come funzionari nella famiglia professionale dell’ispettore di vigilanza.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).