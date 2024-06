RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Marocco ha dichiarato attraverso un comunicato ufficiale il suo sostegno alla proposta lanciata dal presidente Biden per un cessate il fuoco in Gaza. Il Marocco è il primo paese arabo ed islamico a dare il suo sostegno alla proposta americana.

Nel comunicato si legge che il Regno, sotto la guida del Sovrano Mohammed VI che presiede il Comitato Al Quds, sottolinea l’importanza delle proposte presentate dal Presidente degli Stati Uniti d’America, volto a promuovere l’instaurazione di un cessate il fuoco duraturo a Gaza, l’accesso agli aiuti umanitari, la protezione dei civili, il ritorno degli sfollati, nonché la ricostruzione delle aree distrutte. Il Marocco auspica che le diverse parti interessate aderiscano a questa iniziativa e si impegnino a realizzarne le diverse fasi.

Il paese nord africano, conclude il comunicato, continua a credere che una pace duratura in Medio Oriente richieda inevitabilmente una soluzione a due Stati: uno Stato palestinese, ai confini del giugno 1967, con Gerusalemme Est come capitale, che convive fianco a fianco con uno Stato israeliano.

– foto: MAP –

