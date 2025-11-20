Il Marocco si conferma il secondo paese arabo per investimenti esteri nelle energie rinnovabili

ROMA (ITALPRESS) – Il Marocco si conferma la seconda destinazione araba per gli investimenti esteri diretti nel settore delle energie rinnovabili, con un volume complessivo di 38,1 miliardi di dollari, pari all’11% del totale degli investimenti stranieri nel comparto a livello dei Paesi arabi. Lo rivela il secondo rapporto settoriale 2025 pubblicato dalla Corporazione araba per la garanzia degli investimenti e il credito all’esportazione (Dhaman). Secondo i dati del rapporto, questi investimenti hanno permesso la realizzazione di 55 progetti che hanno creato oltre 12.200 nuovi posti di lavoro, rappresentando il 15% dell’occupazione generata nel settore rinnovabili in tutto il mondo arabo.

Il Marocco si posiziona così al secondo posto della classifica regionale, dietro solo all’Egitto (45,9% della quota araba). Il Regno è leader assoluto nella produzione di energia eolica tra i Paesi arabi: genera 9,2 TWh di elettricità dal vento, pari al 42% della produzione eolica totale della regione. Per quanto riguarda la produzione complessiva di energia elettrica, nel 2025 il Marocco occupa la nona posizione araba con 43 TWh previsti (2,9% del totale regionale), mentre il consumo nazionale si attesta a 39,2 TWh, con proiezioni di crescita a 44,3 TWh entro il 2030.

