ROMA (ITALIA) (ITALPRESS/MNA) – La seconda sessione ordinaria del Consiglio di amministrazione del Programma alimentare mondiale (WFP) ha aperto ieri i lavori a Roma, sotto la presidenza di Youssef Balla, ambasciatore, rappresentante permanente del Regno del Marocco presso le agenzie delle Nazioni Unite a Roma.

Questa sessione segna un passo importante a livello globale nella lotta contro l’insicurezza alimentare e per la promozione di sistemi alimentari resilienti e sostenibili, ha indicato Balla in una dichiarazione alla Italpress. Il Marocco, in qualità di coordinatore dei paesi africani, continua a impegnarsi per evidenziare le priorità africane a livello internazionale, ha assicurato il diplomatico, precisando che questa sessione sarà segnata in particolare dall’adozione e dall’esame dei piani strategici di diversi paesi. Durante questa sessione, che proseguirà fino al 21 novembre, sono previsti importanti dibattiti su temi come la resilienza, il cambiamento climatico e le politiche del WFP sui pasti scolastici. Gran parte dei lavori saranno anche centrate sulla la situazione umanitaria a Gaza, dove la situazione alimentare è catastrofica e ha raggiunto livelli insopportabili, dichiara Balla. Sotto la presidenza marocchina, il Consiglio del WFP approverà il rapporto del gruppo di lavoro incaricato di esaminare la governance di questa Agenzia delle Nazioni Unite, ha sottolineato l’ambasciatore, sottolineando che questa revisione costituisce il processo più importante realizzato negli ultimi due decenni dal PAM. Il Marocco ha svolto un ruolo attivo in questo gruppo di lavoro, avendo sviluppato il suddetto rapporto sull’esame di tutte le raccomandazioni formulate dal consulente indipendente sulla governance del PAM, pubblicato nel maggio 2023, ha aggiunto. Il Comitato Esecutivo del WFP tiene ogni anno due sessioni regolari e una sessione annuale per discutere documenti strategici e approvare politiche, programmi e budget relativi alle attività del WFP a livello globale.

(ITALPRESS).

-Foto: fonte Map-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]