ROMA (ITALIA) (ITALPRESS/MNA) – Una nuova operazione umanitaria “targata Marocco” per portare aiuto medico umanitario alla popolazione di Gaza è stata lanciata oggi, come spiega un comunicato diffuso dal ministero degli Affari Esteri del Marocco.

Il Re Mohammed VI, in qualità di presidente del Comitato Al Quds (Gerusalemme), ha infatti dato istruzioni per avviare la seconda operazione umanitaria destinata direttamente alla popolazione palestinese di Gaza. Quaranta tonnellate di prodotti sanitari contenenti, in particolare, dispositivi per il trattamento delle ustioni e delle emergenze chirurgiche e traumatologiche, e medicinali di prima qualità destinati in particolare ai bambini e agli anziani, si legge nel comunicato. Nel marzo scorso, il Marocco è stato infatti il primo paese al mondo a portare aiuti umanitari direttamente alla popolazione di Gaza via terrestre, attraverso l’aeroporto Ben Gurion dallo scoppio delle ostilità.

Anche in questa seconda operazione gli aiuti marocchini verranno trasportati attraverso la stessa rotta terrestre, spiega il comunicato, sottolineando come il sovrano si farà carico di gran parte di questi aiuti dai fondi personali.

(ITALPRESS).

– Foto: fonte Map –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]