Il Marocco è la prima nazione araba e africana con i caccia stealth

ROMA (ITALPRESS) – Washington e Rabat proseguono i colloqui per la possibile vendita di caccia F-35 Lightning II all’Aeronautica Reale Marocchina, secondo fonti citate da Defense Arabia.

Stime non ufficiali indicano un valore di 17 miliardi di dollari per 32 velivoli, più pacchetti di addestramento e manutenzione a lungo termine per decenni, ma non ci sono conferme ufficiali sui numeri o sui tempi di consegna. Le negoziazioni rispettano la “superiorità militare qualitativa di Israele” (QME), con fasi avanzate dopo discussioni tra funzionari marocchini, Usa e israeliani. Israele non ha espresso obiezioni pubbliche e potrebbe offrire supporto tecnico limitato.

L’ambizione riflette il desiderio del Marocco di adottare aerei di quinta generazione, rendendolo la prima nazione araba e africana a operare questi caccia stealth, con capacità avanzate di invisibilità e integrazione di sensori e comandi.

