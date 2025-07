Il Marocco accelera su innovazione e diversificazione dell’economia

ROMA (ITALPRESS) - In un video che sarà proiettato all'Ambasciata del Marocco a Roma in occasione della Festa del Trono, vengono riassunti i punti principali della strategia economica del Paese nord africano, che punta sempre di più su innovazione e diversificazione. sat (fonte video: Ambasciata del Marocco in Italia)