Il marito della ministra Roccella disperso nelle acque del lago di Vico

VITERBO (ITALPRESS) – Momenti di apprensione sulle acque del lago di Vico, dove risulta disperso Luigi Cavallari, il marito della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, che si sarebbe tuffato da una barca senza più riemergere. Sul posto si sono subito recati i carabinieri della stazione di Vico e quelli di Viterbo e personale del 118. Sono in corso delle ricerche.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).