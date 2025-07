“Il mare in tasca”, la guida per tutelare il Mediterraneo

“Il mare in tasca”, la guida per tutelare il Mediterraneo

ROMA (ITALPRESS) - Dalla tutela delle nostre coste e degli animali che abitano il Mediterraneo alla scelta di creme solari eco- friendly e borracce plastic free. In occasione del Mediterraneo Day, Greenpeace lancia “Il Mare in Tasca”, una guida pratica per conoscere il Mare Nostrum e proteggerlo con consapevolezza. Nel Vademecum, consigli e curiosità sul bacino marino, curiosità su abitanti del mare ed i pesci più a rischio. Il messaggio è chiaro: il Mediterraneo è un mare piccolo che conserva un tesoro enorme da salvaguardare. 17 mila specie animali e vegetali ospitate in una superficie blu di circa 2.5 milioni di Kmq (pari a meno dell’1% dei mari del Pianeta) incastonata in tre Continenti. Un vero e proprio scrigno marino che conta l’8% delle specie mondiali, una biodiversità di circa 10 volte superiore alla media mondiale. mgg/gtr/col