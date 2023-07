Il maltempo colpisce anche il Friuli Venezia Giulia

GORIZIA (ITALPRESS) - Sono continuati per tutta la notte gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco. Più di 300 le chiamate giunte alle sale operative per alberi caduti su strade e autovetture, tetti scoperchiati abitazioni danneggiate, persone bloccate in abitazioni. ads/gtr