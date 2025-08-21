Il K4 maschile risponde presente, l’Italia conquista quattro finali

MILANO (ITALPRESS) – Un grande giovedì per l’Italia agli ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships 2025 di Milano. Nelle acque dell’Idroscalo, la squadra azzurra conquista quattro finali per le medaglie e una finale B, prima dell’arrivo della forte pioggia. Al termine della seconda batteria del VL2 200 femminile, infatti, il maltempo ha costretto allo stop anticipato delle restanti gare, posticipate a venerdì 22 agosto.

SEMIFINALI

Il K4 500 metri di Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo e Giovanni Penato centra un risultato di grade rilievo conquistando la qualificazione alla finale di domani (15.11). In semifinale l’ammiraglia azzurra parte forte e si porta saldamente in testa fin dai primi metri, chiudendo in 1.20.42. Dopo una gara passata in testa, gli italiani devono difendersi dal ritorno di una Polonia che va soltanto a un passo dalla rimonta, chiudendo a sette centesimi dagli azzurri. Per il K4 500 è la prima finale mondiale dal 2005, quando Franco Benedini, Jaka Jazbec, Luca Piemonte e Antonio Scaduto conquistarono poi la medaglia di bronzo a Zagabria.

Una finale A e una finale B, invece, per Mattia Alfonsi, che nel C1 500 si giocherà una medaglia dopo aver firmato il tempo di 1:49.55; quarto crono e finale B, invece, nel C1 200, dove Alfonsi chiude in 41.24.

Festeggia anche Andrea Domenico Di Liberto, davanti a tutti nella semifinale del K1 200 maschile e meritatamente in finale con il tempo di 35.42. Lacrime di gioia per Giada Rossetti, che a 20 anni conquista l’accesso all’atto conclusivo del K1 1000 femminile con il terzo crono della sua semifinale (4:02.71), preceduta soltanto dalla svedese Melina Andersson e da Iuliia Babashinskaya (AIN).

BATTERIE

Nelle batterie del mattino, invece, diverse le semifinali conquistate dagli equipaggi azzurri. Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, arrivati all’appuntamento milanese da campioni europei in carica, chiudono al secondo posto la prima fase del C2 500 maschile, avanzando al penultimo atto con il crono di 1:38.84. Miglior tempo per Samuele Burgo e Tommaso Freschi nel K2 500 maschile (1:30.15), che li proietta al prossimo turno. Nel K2 500 femminile rispondono presenti Irene Bellan e Meshua Marigo, qualificate alla semifinale con il secondo tempo (1:42.83) dietro alla coppia tedesca.

Lucrezia Zironi fa doppietta e dopo l’ottima prestazione nei 500, avanza anche nel K1 200 femminile, chiudendo la prova con il miglior tempo in 41.09. Bene anche Giacomo Cinti nel K1 500 maschile, dove chiude con il terzo tempo in 1:39.54. Quinta piazza per Olympia Della Giustina nel C1 200 femminile, grazie a una batteria da 48.24 che le vale l’accesso alla semifinale.

TUTTI I RISULTATI

I risultati in diretta e la programmazione dei Mondiali sono consultabili CLICCANDO QUI.

IL PROGRAMMA

Tutte le gare non disputate saranno recuperate nella giornata di venerdì 22 agosto, con inizio delle competizioni alle ore 8. Le prime finali, sui 200 e 500 metri, che assegneranno i titoli iridati sono in programma il 22 agosto. Dal pomeriggio del 23 agosto spazio esclusivamente all’assegnazione delle medaglie, fino a quelle dei 5.000 metri che chiuderanno la rassegna domenica 24.

