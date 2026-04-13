Il gusto italiano conquista Londra: la Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito al Cfcc International Tasting

LONDRA (ITALPRESS) – La Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito (ICCIUK) parteciperà alla 15a edizione del CFCC International Tasting: Wine, Spirits & Beer, un evento internazionale di networking organizzato dal Council of Foreign Chambers of Commerce in the UK. L’evento si terrà il 20 aprile presso la storica Drapers’ Hall, nel cuore della Città di Londra, e riunirà rappresentanti di numerose Camere di Commercio estere, insieme a operatori e professionisti del settore beverage.

La serata offrirà agli ospiti un’esperienza immersiva e multiculturale unica, con una selezione curata di vini, distillati e birre provenienti da diversi Paesi, accompagnata da importanti opportunità di networking tra imprese, professionisti e membri delle Camere partecipanti. Tra le Camere coinvolte figurano Canada, Svezia, Portogallo, Spagna, Argentina, Sudafrica e Francia, a testimonianza del respiro globale e inclusivo dell’iniziativa.

In questo contesto, la partecipazione della Camera Italiana si inserisce in un più ampio impegno volto a promuovere il Made in Italy e a valorizzare le eccellenze italiane sui mercati internazionali. La Camera sarà rappresentata dal brand Farchioni, simbolo della qualità e della tradizione agroalimentare italiana, che contribuirà a raccontare e diffondere i valori distintivi della produzione italiana a un pubblico internazionale.

Con la partecipazione di oltre 300 ospiti e numerosi espositori, l’evento si conferma come un’importante piattaforma per il rafforzamento delle relazioni commerciali, favorendo nuove collaborazioni e incentivando il dialogo tra comunità imprenditoriali provenienti da diversi contesti geografici e culturali.

La presenza della Camera di Commercio Italiana a questo evento sottolinea il suo ruolo attivo nel facilitare connessioni strategiche e nel sostenere le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione. Tale iniziativa rappresenta infatti un’opportunità concreta per ampliare le prospettive di business, consolidare partnership esistenti e creare nuove collaborazioni in un ambiente dinamico e altamente competitivo.

-Foto Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito-

(ITALPRESS).