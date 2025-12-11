Il greco Kyriakos Pierrakakis eletto presidente dell’Eurogruppo

July 7, 2025: Kyriakos Pierrakakis Greek Finance Minister attends a Eurogroup meeting at the EU Council building in Brussels, Belgium, 07.07.2025. Ministers are set to elect a new Eurogroup president in a secret ballot, with incumbent Paschal Donohoe of Ireland seeking a third term against challengers Carlos Cuerpo of Spain and Rimantas ??ad??ius of Lithuania. Photo by Wiktor Dabkowski (Credit Image: ? Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire) Pictured: kyriakos pierrakakis Ref: BLU_S8414873 070725 NON-EXCLUSIVE Picture by: Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire / SplashNews.com Splash News and Pictures USA: 310-525-5808 UK: 020 8126 1009 [email protected] World Rights, No China Rights, No Belgium Rights, No United Kingdom Rights, No Portugal Rights, No Finland Rights, No Japan Rights, No France Rights, No Argentina Rights, No Czech Republic Rights, No Mexico Rights, No Netherlands Rights, No Norway Rights, No Hungary Rights, No Peru Rights, No Slovenia Rights, No Sweden Rights, No Taiwan Rights

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L‘Eurogruppo ha eletto oggi Kyriakos Pierrakakis, ministro dell’Economia e delle Finanze della Grecia, presidente dell’Eurogruppo, in linea con il protocollo 14 dei trattati dell’UE. Il nuovo presidente entrerà in carica domani e il suo mandato durerà due anni e mezzo.

La prima riunione dell’Eurogruppo sotto la presidenza di Kyriakos Pierrakakis è attualmente prevista per il 19 gennaio 2026. Il 18 novembre scorso Paschal Donohoe aveva presentato le dimissioni dall’incarico di presidente per assumere un incarico alla Banca mondiale.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE