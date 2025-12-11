Il greco Kyriakos Pierrakakis eletto presidente dell’Eurogruppo
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L‘Eurogruppo ha eletto oggi Kyriakos Pierrakakis, ministro dell’Economia e delle Finanze della Grecia, presidente dell’Eurogruppo, in linea con il protocollo 14 dei trattati dell’UE. Il nuovo presidente entrerà in carica domani e il suo mandato durerà due anni e mezzo.
La prima riunione dell’Eurogruppo sotto la presidenza di Kyriakos Pierrakakis è attualmente prevista per il 19 gennaio 2026. Il 18 novembre scorso Paschal Donohoe aveva presentato le dimissioni dall’incarico di presidente per assumere un incarico alla Banca mondiale.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS)
