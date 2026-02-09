Il Gran Premio Cavalli e Sport all’Ippodromo Snai San Siro

MILANO (ITALPRESS) - Il grande sport ha animato l'Ippodromo Snai San Siro in occasione dell'ottava giornata stagionale di galoppo con il Gran Premio Cavalli e Sport, evento promosso dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Direzione generale per l'Ippica. L'iniziativa si è svolta in un momento di particolare significato per la città di Milano, un contesto che ha rafforzato il valore simbolico dell'evento come celebrazione dello sport e valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. f28/mgg/gsl