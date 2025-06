LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha ceduto la sua quota residua in Malta Air a Ryanair per soli 25.000 euro, in base a un accordo siglato cinque anni fa. L’operazione rappresenta l’ultimo passo nell’acquisizione totale di Malta Air da parte di Ryanair, una compagnia aerea fondata nel 2019 tra promesse di crescita economica. All’epoca, la holding di Ryanair, Gulliver Holding Ltd, possedeva la totalità delle azioni della compagnia, ad eccezione di una cosiddetta “golden share” detenuta dal governo maltese. Tale quota conferiva alle autorità diritti di veto limitati, principalmente sul nome della compagnia e su eventuali cessioni. Tuttavia, dettagli finora non resi pubblici dell’accordo originario rivelano che la golden share era sempre stata concepita come temporanea. Una clausola denominata “Call Option”, firmata l’11 giugno 2019, concedeva a Gulliver il diritto automatico di acquistare la golden share dopo cinque anni, per una somma fissa di 25.000 euro.

Ryanair ha attivato questa clausola il 16 maggio 2024, notificando al governo maltese l’intenzione di esercitare l’opzione. Poco meno di un mese dopo, il 12 giugno 2024 – a cinque anni e un giorno dalla firma dell’accordo – l’operazione è stata completata. La compagnia fu lanciata con Ryanair che operava sei aeromobili sotto il marchio Malta Air, con l’intenzione di espandere la flotta e sviluppare strutture di manutenzione a livello locale. A seguito della vendita della golden share in Malta Air a Ryanair per 25.000 euro, il Primo Ministro Robert Abela ha descritto l’operazione come una “transazione commerciale” e non un “accordo”, sottolineando che è stata eseguita nel rispetto delle obbligazioni contrattuali stabilite nel 2019.

