LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Il governo britannico ha annunciato un investimento strategico di 5 miliardi di sterline per potenziare le capacità delle Forze Armate, focalizzandosi su droni e armi laser. Questa iniziativa segue le raccomandazioni della Strategic Defence Review (SDR) 2025, che mira a rafforzare la difesa nazionale in risposta a minacce emergenti come l’aggressività della Russia e le capacità avanzate della Cina. L’investimento prevede 2 miliardi di sterline per lo sviluppo e l’implementazione di droni militari, con l’obiettivo di rendere l’esercito britannico “dieci volte più letale”.

Un miliardo di sterline sarà destinato al sistema d’arma laser DragonFire, sviluppato dal Ministero della Difesa britannico in collaborazione con MBDA, Leonardo e QinetiQ. Questo sistema, che utilizza un raggio laser ad alta intensità, è progettato per abbattere droni, missili e aerei a una frazione del costo dei tradizionali missili intercettori. Il DragonFire sarà installato su quattro cacciatorpediniere Type 45 della Royal Navy entro il 2027, con piani per estenderne l’uso anche all’esercito britannico per la difesa terrestre di obiettivi sensibili.

Questi sviluppi tecnologici sono parte di una trasformazione più ampia delle Forze Armate britanniche, che include l’espansione della forza lavoro, l’aumento delle riserve e l’automazione dei ruoli amministrativi. L’obiettivo è creare una forza militare più integrata e letale, pronta a rispondere alle sfide di un ambiente di sicurezza in evoluzione.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).