TORINO (ITALPRESS) – Suzuki sarà per il secondo anno consecutivo Moto del Giro d’Italia 2026. La partnership tra Suzuki e RCS Sport & Events non si limiterà al solo Giro d’Italia, in programma dall’8 al 31 maggio prossimi, ma coinvolgerà tutte le più importanti gare classiche di respiro internazionale targate RCS Sport & Events: Strade Bianche, Strade Bianche Women, Tirreno-Adriatico, Milano-Torino, Milano-Sanremo e Il Lombardia tra le Classiche Monumento, oltre a Sanremo Women, Giro d’Abruzzo, Giro Next Gen, Giro d’Italia Women e Gran Piemonte.

RCS Sport & Events ha scelto Suzuki al suo fianco, riconoscendo alla Casa di Hamamatsu una grande affinità con il mondo del pedale e il suo impegno a favore di una mobilità sostenibile, in cui la bicicletta è protagonista con un grande rispetto tra tutti gli utenti della strada. Le moto Suzuki a supporto degli atleti in gara rappresentano l’emblema di come il marchio di Hamamatsu sia di casa ovunque ci siano passione, determinazione e sogni da realizzare. Un impegno che non riguarda solo i clienti, ma abbraccia l’intero mondo dello sport. Prima ancora degli avversari, ogni ciclista affronta la sfida con sè stesso, cercando di superare i propri limiti per raggiungere traguardi ambiziosi. Suzuki è sempre al fianco di chi mette amore e dedizione in ogni gesto, nella vita quotidiana come nella pratica sportiva, sostenendo chi vive la propria passione con autenticità e impegno.

Suzuki metterà a disposizione del circuito Giro d’Italia 2026, una flotta di oltre 70 moto per garantire il supporto operativo e logistico all’evento. La V-Strom 800DE sarà la protagonista alla Strade Bianche, il primo degli appuntamenti di avvicinamento al Giro d’Italia. Strade Bianche si svolgerà domenica 8 marzo con la sua iconica combinazione di sterrati e panorami mozzafiato. La partenza è prevista dalla Fortezza Medicea, mentre l’arrivo si svolgerà nella splendida cornice di Piazza del Campo.

L’Adventure Tourer di Hamamatsu, dotata di un motore bicilindrico parallelo da 776 cc con una potenza di 84 CV e una coppia di 78 Nm, garantisce eccellenti prestazioni su ogni tipo di percorso. Le sospensioni a lunga escursione, l’ottima protezione aerodinamica e il serbatoio da 20 litri completano il profilo di un mezzo affidabile e versatile. Si distingue sui terreni più impegnativi grazie alla sua affidabilità, al comfort elevato e a un equilibrio dinamico impareggiabile. Qualità che, unite a prestazioni brillanti e a un’elevata efficienza, rendono questo modello la compagna ideale per chi cerca libertà e vuole viverla appieno su due ruote.

Accanto alla V-Strom 800DE, saranno impegnate anche V-Strom 1050DE e V-Strom 1050SE, modelli pensati per affrontare con sicurezza e stabilità percorsi misti e lunghe distanze. I due modelli V-Strom 1050 ampliano la presenza della gamma Adventure nel supportare l’organizzazione, offrendo coppia generosa, avanzati sistemi elettronici di assistenza e un’eccellente capacità di carico: elementi fondamentali nelle condizioni operative delle gare ciclistiche.

Altra protagonista delle gare rosa sarà la GSX-S1000GT, la Grand Tourer che combina alte prestazioni e comfort, rivelandosi perfetta per un utilizzo prolungato sulle strade della competizione. La moto è spinta da un motore quattro cilindri in linea da 999 cc raffreddato a liquido, con una potenza di circa 152 CV e una coppia massima di circa 106 Nm, capace di offrire un’erogazione fluida su tutta la curva di giri. La ciclistica si basa su un telaio in alluminio leggero e sospensioni studiate per bilanciare agilità e stabilità, mentre l’impianto frenante è affidato a pinze Brembo anteriori e Nissin posteriori per una frenata potente e controllata.

A completare la flotta tra le sportive di Hamamatsu ci sarà anche la GSX-S1000GX, la crossover ad alte prestazioni progettata per combinare comfort, stabilità e capacità di assorbire le asperità del terreno grazie alle sospensioni elettroniche e all’evoluto pacchetto di assistenze alla guida. Il suo equilibrio fra agilità e solidità la rende un mezzo ideale per i compiti dinamici richiesti durante le competizioni.

