Il Generale Portolano ha preso parte al 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri

MARSALA (ITALPRESS) – Il Capo di Stato Maggiore della Difesa e Decano dei Bersaglieri, Generale Luciano Portolano, ha preso parte al 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, svoltosi a Marsala dall’8 all’11 maggio 2025. Un appuntamento di grande valore simbolico e storico che ha trasformato la città in una vera capitale del ricordo e dell’identità nazionale.

L’evento si è aperto sabato 10 maggio con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti, presso il Cimitero Militare di Marsala da parte del Generale Portolano. Un momento carico di significato, dedicato alla memoria dei Bersaglieri caduti per la Patria. Presenti numerose autorità civili, militari e religiose, insieme a rappresentanze delle Associazioni d’Arma e a una delegazione cittadina.

Nel rivolgersi al Presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Gen. C.A. (aus.) Giuseppenicola Tota, il Generale Portolano ha espresso profonda gratitudine per l’eccellente organizzazione del 72° Raduno, definito un’occasione preziosa per rinsaldare lo spirito di corpo, rafforzare il legame tra Forze Armate e cittadini, e rendere omaggio a una delle specialità più gloriose dell’Esercito Italiano.

L’Associazione Nazionale Bersaglieri è custode dei valori tramandati dal Gen. La Marmora. In un contesto globale segnato da instabilità, il Generale ha infine ribadito il valore attuale di carattere, competenza e coraggio: tratti distintivi dei Bersaglieri e patrimonio essenziale per la Difesa e per l’Italia.

Ha sottolineato come i Bersaglieri continuino a incarnare i valori di coraggio, dedizione e spirito di servizio, confermandosi pilastro dello strumento militare, tanto nei contesti operativi internazionali quanto sul territorio nazionale. Particolarmente significativa, ha aggiunto, la scelta di Marsala, che ha ricevuto il ringraziamento per la calorosa accoglienza, città simbolo del Risorgimento, per ospitare un evento così ricco di memoria e identità. Il raduno si è articolato in quattro intense giornate, ricche di cerimonie istituzionali, momenti di riflessione storica e culturale, eventi musicali, artistici e sportivi.

Dall’alzabandiera in Piazza della Repubblica all’avvio dei concerti delle fanfare provenienti da tutta Italia, fino alla solenne sfilata conclusiva dell’11 maggio, che ha visto migliaia di Bersaglieri percorrere le vie del centro storico tra gli applausi calorosi della cittadinanza. Il Raduno ha anche coinvolto attivamente i giovani e il mondo scolastico con incontri formativi, mostre tematiche, e un concorso riservato agli studenti sul valore della memoria e dell’identità. Un segnale forte dell’attenzione che la Specialità dei Bersaglieri riserva al futuro, valorizzando il passato.

