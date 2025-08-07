Il Generale Luongo a Pantelleria “L’Arma vicina alle comunità”

PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) - "Con la nostra visita a Pantelleria rappresentiamo l'Arma vicina alle comunità. Una presenza emblematica in un lembo del territorio nazionale lontano dal centro e dalle normali attività che l'Arma svolge". Così, all'Italpress, Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, in visita a Pantelleria. "Sono venuto qui - sottolinea - per rendere atto dell'ottimo lavoro svolto dai carabinieri sull'isola, per rendermi conto se sia necessario mettere a sistema qualche correttivo per migliorare i nostri processi e per affrontare eventuali criticità che sono evidenti durante il periodo estivo. Abbiamo aumentato il personale sull'isola con dei servizi provvisori, oltre a mettere a sistema tutte le componenti specialistiche dell'Arma, quali il settore navale e forestale. Stiamo cercando di creare delle sinergie per affrontare il mese di agosto nel miglior modo possibile". Il Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, si è poi recato in visita a Lampedusa. xi7/vbo/mca3