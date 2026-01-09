Il Generale Del Monaco visita le Stazioni dei Carabinieri di Tortorici e Capo d’Orlando

MESSINA (ITALPRESS) – Nella giornata di ieri, il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita ai Carabinieri delle Stazioni di Tortorici e Capo d’Orlando, accompagnato dal Comandante Provinciale di Messina, Lucio Arcidiacono.

L’alto Ufficiale – recentemente promosso al grado di Generale di Divisione – si è recato dapprima a Tortorici ed è stato accolto dal Comandante di Stazione Francesco Cannizzaro, immergendosi appieno nella realtà dei Nebrodi e manifestando tutta la sua vicinanza ai Carabinieri che vi operano quotidianamente.

La circostanza ha infatti consentito al Generale Del Monaco di sottolineare quanto sia importante – soprattutto per simili Reparti distaccati – incentrare ogni sforzo del servizio d’istituto per contrastare la criminalità organizzata, che si manifesta in molteplici forme e condiziona spesso in modo significativo realtà isolate come quelle che insistono sull’area dei Nebrodi.

Il Comandante della Legione ha poi continuato la sua visita istituzionale recandosi a Capo d’Orlando, dove a fare gli onori di casa è stato il Comandante della locale Stazione, Claudio Bettini, con il quale ha esaminato le peculiarità e le dinamiche anche di quel territorio, in relazione a tutte le attività in corso.

In entrambe le circostanze, il Generale Del Monaco – oltre a rivolgere parole di apprezzamento per la dedizione e lo spirito di sacrificio con cui i militari lavorano ogni giorno – ha incoraggiato tutti nel continuare a operare con determinazione, preservando e consolidando sempre di più la fiducia che i cittadini ripongono storicamente in ciascun Carabiniere.

Inoltre, con riferimento all’assolvimento del servizio, ha sottolineato quanto sia essenziale lo spirito di corpo e l’affetto verso l’Istituzione, che costituiscono un valore aggiunto ogni qualvolta i militari dell’Arma sono chiamati a intervenire in situazioni di difficoltà.

Infine, il Generale ha concluso i suoi incontri con i militari di quelle Stazioni sottolineando la valenza dei servizi di prossimità e della sicurezza percepita dalla popolazione, che continuano a rimanere tra gli obiettivi prioritari che deve perseguire ogni articolazione territoriale dell’Arma. Difatti, tali peculiarità assumono ancora maggiore importanza nei centri più piccoli e remoti della vastissima provincia di Messina, dove il ruolo dei Carabinieri può fare la differenza in termini di rassicurazione sociale e presenza delle Istituzioni.

