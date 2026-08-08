Il Fondo di Finanziamento Ordinario a 9,4 miliardi per il 2026, più risorse a ricerca e reclutamento

ROMA (ITALPRESS) – Aumentano le risorse pubbliche destinate al sistema universitario statale. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che definisce i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), il principale strumento di finanziamento delle università statali, destinato a sostenere il funzionamento degli atenei, la didattica, la ricerca e il personale. Per il 2026 il Fondo ammonta complessivamente a 9,415 miliardi di euro, con un incremento di 25,6 milioni rispetto al 2025 e del 26% rispetto al 2019. Nessun ateneo registra riduzioni di finanziamento rispetto all’anno precedente, confermando il rafforzamento degli investimenti nel sistema universitario.

“Con il Fondo di finanziamento ordinario continuiamo ad aumentare le risorse per le università. Un impegno – spiega il Ministro Bernini – che si traduce in più capacità di programmazione per gli atenei, più sostegno alla ricerca, qualità della didattica e maggiori opportunità per studenti, ricercatori e docenti. Ma non basta investire di più, serve investire meglio. La nostra visione è chiara: rendere il sistema universitario italiano sempre più attrattivo e internazionale, capace di valorizzare il merito, offrire ai giovani maggiori opportunità e fare della conoscenza uno dei principali motori della crescita economica, sociale e civile del Paese”.

Tra le novità dell’FFO 2026, l’introduzione di una misura che consentirà agli atenei di finanziare progetti strategici e iniziative innovative di particolare interesse per lo sviluppo del sistema universitario nazionale.

Per quanto riguarda le assegnazioni destinate ai singoli atenei, La Sapienza si conferma l’università che riceve il finanziamento più elevato con 555,1 milioni di euro, seguita dall’Università di Bologna con 464,1 milioni, dall’Università Federico II di Napoli con 408,2 milioni, dall’Università di Padova con 395,9 milioni e dall’Università di Torino con 347,3 milioni. Gli incrementi percentuali più significativi rispetto allo scorso anno riguardano invece l’Università per Stranieri di Siena (+5%), il Politecnico di Bari (+5%), l’Università Politecnica delle Marche (+5%), l’Università Parthenope di Napoli (+5%) e l’Università di Catanzaro (+5%). Tra le Scuole universitarie superiori si distinguono la Scuola IMT Alti Studi di Lucca (+5%) e il Gran Sasso Science Institute (GSSI) (+5%).

Se si guarda invece al medio periodo (2019-2026), gli incrementi percentuali più significativi riguardano l’Università di Ferrara (+60,2%), l’Università di Foggia (+58,6%), l’Università di Bergamo (+48,9%), Napoli Parthenope (+48,4%) e il Politecnico di Torino (+47,4%). Tra le Scuole universitarie superiori registrano la crescita maggiore l’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia (+214,3%), Gran Sasso Science Institute (GSSI) (+90,3%), Scuola IMT Alti Studi di Lucca (+78,6%), Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (+52,8%) e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste (+45,8%). Sul decreto sono stati acquisiti i pareri della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU).

Nello specifico, la CRUI ha espresso “parere pienamente favorevole”, sottolineando come l’impianto della ripartizione assicuri “un equilibrato bilanciamento tra la valorizzazione del merito e la stabilità economico-finanziaria delle istituzioni universitarie”. La Conferenza ha inoltre giudicato “molto positiva” la scelta di procedere all’immediata ripartizione delle risorse, che “soddisfa l’esigenza prioritaria di fornire alle Università una tempestiva certezza in ordine alle assegnazioni finanziarie per l’esercizio in corso”.

(ITALPRESS).