Il film ‘Andrea Bocelli: Because I Belive’ in tutte le sale dal 21 settembre

ROMA (ITALPRESS) – “Andrea Bocelli: Because I Believe” sarà distribuito in tutto il mondo, a partire dal 21 settembre, da Trafalgar Releasing, leader globale nel settore dell’Event Cinema.

Il film, prodotto da Lionsgate, sarà proiettato nei cinema di oltre 130 Paesi e offrirà un’occasione unica per immergersi nella vita di uno degli artisti più amati al mondo. Il documentario, diretto da Cosima Spender (regista anche di “Sanpa” per Netflix), è un viaggio straordinario nell’universo personale e artistico di Andrea Bocelli, narrato per la prima volta dallo stesso tenore.

Attraverso filmati d’archivio, testimonianze inedite e riprese dietro le quinte, il film mostra l’uomo oltre la voce: un artista instancabile, un padre affettuoso e un uomo animato da una passione profonda per la vita. “Il motivo per cui ho accolto con entusiasmo e gratitudine la proposta di Cosima di raccontare la mia vita per intero, senza filtri, è racchiuso nel titolo stesso del film: Because I Believe”, afferma Andrea Bocelli.

“Credo nelle persone, nella vita, e in Dio che ce l’ha donata. Credo nella forza dell’amore, la forza che muove il mondo, e che ho cercato umilmente di raccontare con la mia musica. È per questo messaggio, di cui sono soltanto un umile messaggero, che spero che questo film venga visto”.

Cosima Spender, regista del film, spiega: “Il mio intento è stato quello di restituire l’atmosfera del mondo di Andrea. Sentire come la musica attraversi ogni momento della sua vita quotidiana, percepire la potenza della sua voce mentre si riscalda, osservare il suo ottimismo contagioso e ascoltare i suoi racconti, come farebbe con i suoi amici più cari. È stato un privilegio poterlo documentare”.

Veronica Berti e Francesco Pasquero, co-manager dell’artista, aggiungono: “Questo film nasce dal desiderio di offrire un ritratto più intimo e profondo del Maestro Bocelli, oltre i palcoscenici e oltre gli applausi. Abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo come uomo, non solo come icona globale. Grazie a Cosima per averlo raccontato con tanta sincerità e grazia”.

Helen Lee-Kim, presidente della divisione vendite internazionali di Lionsgate, dichiara: “È stato un privilegio collaborare con questo team straordinario per portare sul grande schermo uno spaccato della vita e della musica di Andrea Bocelli. Trafalgar Releasing è il partner perfetto per offrire agli spettatori di tutto il mondo questa esperienza cinematografica unica”.

La produzione del film è stata curata da una squadra internazionale pluripremiata: Jan Younghusband (produttrice), Malcolm Gerrie e Matt Pritchard (produttori esecutivi), insieme a Geno McDermott e Tara Long per gli Stati Uniti. Le riprese si sono svolte tra Stati Uniti, Italia e Regno Unito, con montaggio e post-produzione a Londra. Andrea Bocelli: Because I Believe ha avuto la sua première mondiale al Toronto International Film Festival il 26 settembre 2024, ricevendo ampi consensi. Sarà distribuito nei cinema a partire dal 21 settembre 2025. I biglietti saranno disponibili dal 16 luglio su AndreaBocelli.com/cinema.

– Foto Ufficio stampa Trafalgar Realising –

(ITALPRESS)