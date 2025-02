Il Festival di Sanremo “vale” 245 milioni

ROMA (ITALPRESS) - Il Festival di Sanremo 2025 avrà un impatto economico complessivo di 245,1 milioni di euro, con un valore aggiunto di 97,9 milioni e la creazione di 1.459 posti di lavoro. Questi risultati rappresentano un incremento significativo rispetto all'edizione del 2024, che si attestava a 205 milioni circa. Secondo le stime di EY, gli investimenti per l'organizzazione del Festival hanno generato un impatto economico diretto di 20 milioni di euro, un impatto economico indiretto di 20,3 milioni e un indotto di 7,6 milioni di euro, per un totale di 47,9 milioni. L'attività degli spettatori e dei professionisti presenti a Sanremo, contribuisce con un valore della produzione di 25 milioni e un valore aggiunto di 11,5 milioni, creando circa 220 posti di lavoro. Le spese pubblicitarie e degli sponsor rese disponibili pubblicamente avranno un impatto economico complessivo di 172 milioni, con un valore aggiunto di 67 milioni e la creazione di 910 posti di lavoro. Rispetto alla precedente edizione del Festival, quest’anno si registra un incremento complessivo di circa 40 milioni per quanto riguarda il valore della produzione. gsl