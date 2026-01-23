Il feretro di Valentino lascia la chiesa tra gli applausi, le immagini

ROMA (ITALPRESS) - Si sono conclusi con un lungo applauso tributato dalla folla dei presenti i funerali di Valentino Garavani. Al termine della celebrazione funebre, il feretro è stato trasportato fuori dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri sulle note de "Il nostro concerto" di Umberto Bindi. Lo stilista sarà seppellito nella cappella di famiglia al cimitero Flaminio-Prima Porta. xl5/ads/mca2