Il DM-i di BYD, non chiamatelo plug-in

MILANO (ITALPRESS) – BYD ridefinisce il concetto di ibrido plug-in con la tecnologia DM-i Super Hybrid: un sistema che garantisce trazione elettrica costante e un’esperienza di guida molto vicina a quella di un veicolo 100% elettrico.

Diversamente dai tradizionali plug-in, il motore termico entra in gioco solo quando serve potenza extra o alle alte velocità, mentre nella vita di tutti i giorni si viaggia quasi sempre a zero emissioni.

Questo garantisce ottime performance, ad esempio grazie anche alla Blade Battery di ultima generazione, la SEAL 6 DM-i offre fino a 105 km di autonomia elettrica e, con una ricarica completa e un pieno di carburante, un’autonomia complessiva fino a 1.505 km. Il consumo combinato scende a soli 1,5 L/100 km, numeri che la rendono un’alternativa concreta non solo alle ibride tradizionali, ma anche alle auto a benzina. In condizioni urbane reali, oltre l’80% dei tragitti viene effettuato in trazione puramente elettrica.

Prestazioni ed efficienza vanno di pari passo: accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 9 secondi e una velocità massima di 180 km/h, il tutto con la fluidità tipica della guida elettrica. E non finisce qui: la tecnologia DM-i integra anche la funzione Vehicle to Load (V2L), che permette di alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW, dal grill portatile al computer, dalle luci decorative al compressore d’aria. Una soluzione pensata per chi ama viaggiare senza rinunciare a comfort e versatilità. Con DM-i, BYD dimostra ancora una volta che l’innovazione non è fatta di compromessi: efficienza, prestazioni e tecnologia avanzata possono convivere in un’unica vettura.

