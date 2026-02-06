Il countdown per Milano-Cortina 2026

I preparativi per i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 sono entrati nella fase finale. Milano-Cortina 2026 sarà l'Olimpiade invernale più diffusa di sempre, estendendosi su due regioni - Lombardia e Veneto - e sulle province autonome di Trento e Bolzano. Da Milano, centro culturale e finanziario dell'Italia, alla città alpina di Cortina d'Ampezzo, i Giochi si svolgeranno in una vasta gamma di contesti con profonde tradizioni sportive. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)