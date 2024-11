MILANO (ITALPRESS) – “Sono situazioni molto preoccupanti che purtroppo si erano già viste in altri paesi, come a Parigi, e che purtroppo qualcuno aveva previsto che si sarebbero potute verificare. Evidentemente c’è una parte della popolazione, soprattutto giovani di seconda e terza generazione, che non si integra e che quindi manifesta la rabbia con queste forme di ribellione che sono estremamente preoccupanti e alle quali bisognerà non fare finta di niente, ma cercare di trovare una risposta perchè altrimenti rischiamo di perdere il controllo su certe parti del nostro territorio”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla università IULM, a margine dell’evento “Fili per il futuro delle città”, a proposito dei giorni di tensione nel quartiere milanese di Corvetto tra forze dell’ordine e cittadini di origine straniera.

“Evidentemente – aggiunge -, ci sono dei motivi molto profondi che inducono a rifiutare una forma di integrazione”. Queste persone “non si trovano nei nostri valori, nella nostra società, e hanno problematiche che li inducono a non sentirsi parte di questa società e di questa comunità e quindi rifiutano ogni forma di integrazione”. “Io credo che giunti a questo punto non si debba più fare una questione di responsabilità, esistono delle responsabilità, ma guardiamo al futuro perchè, se oggi questa situazione è preoccupante, se continueremo a battibeccare questa situazione diventerà drammatica. Cerchiamo di abbandonare l’ideologia, e da una parte e dall’altra cerchiamo di abbandonare ogni tipo di pregiudizio e cerchiamo di trovare delle soluzioni, altrimenti rischiamo di creare una ferita nel tessuto sociale della nostra comunità che non si rimarginerà mai”, sottolinea Fontana.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

