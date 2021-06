Il contrabbando di sigarette ogni anno ci costa 800 mln di euro

Il contrabbando di sigarette è una forma di criminalità molto complessa che genera danni rilevanti per l’Erario e per la salute dei cittadini. Per il fisco si stimano 800 mln di perdite ogni anno. Quello che preoccupa adesso è anche la crescita del commercio illegale degli eLiquids per le sigarette elettroniche. sfe/abr/gtr