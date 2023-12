BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio Europeo ha deciso di avviare i negoziati per l’adesione di Ucraina e la Moldavia. Lo annuncia su X il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel.

Inoltre il Consiglio “ha concesso lo status di candidato alla Georgia – spiega Michel -. E l’Ue avvierà i negoziati con la Bosnia-Erzegovina una volta raggiunto il necessario grado di conformità ai criteri di adesione e ha invitato la Commissione a riferire entro marzo per prendere una tale decisione. Un chiaro segnale di speranza per la loro gente e per il nostro continente”, conclude.

“Questa è una vittoria per l’Ucraina. Una vittoria per tutta l’Europa. Una vittoria che motiva, ispira e rafforza”, commenta su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

